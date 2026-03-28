Stekker uit longcovid-nazorg: duizenden patiënten de dupe

Het besluit van de minister van Volksgezondheid om per direct te stoppen met steunpunt C-support slaat in als een bom bij longcovidpatiënten. Duizenden mensen raken hun nazorg kwijt, veel eerder dan verwacht. Directeur Sophie Querido spreekt van een pijnlijke stap, omdat de zorg nog niet klaar is om dit over te nemen.

Patiënten zoals Nicole van Keulen, die bedlegerig is, maken zich grote zorgen.

In bovenstaande video vertelt Nicole haar verhaal.