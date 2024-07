Sonja's zoon kreeg dubbele diagnose, maar niet de juiste hulp

Ouders van psychisch kwetsbare kinderen trekken aan de bel vanwege gebrek aan hulp en zorg bij dubbele diagnoses. Sommige situaties gaan zo ver dat ouders vrezen voor het leven van hun kind.

Moeder Sonja kent het probleem. Haar zoon krijgt ondanks suïcidale neigingen geen adequate hulp. Hij heeft hoog functionerend autisme en is zeer intelligent, maar hij kampt ook met een ernstige verslaving aan drugs.

Te complex

Ondanks herhaaldelijke crisismeldingen wordt noodzakelijke zorg vaak bij voorbaat al geweigerd omdat klinieken of instellingen de dubbele diagnose te complex vinden. Sonja heeft al meerdere keren 112 moeten bellen en ook afgelopen week ging het opnieuw mis nadat hij medicijnen had ingenomen waardoor hij psychotisch was geworden.

Haar zoon is inmiddels opgenomen op de Forensische High Intensive Care afdeling, maar een blijvende oplossing is er niet. Sonja voelt zich machteloos, radeloos en enorm verdrietig.

Bekijk haar verhaal in bovenstaande video.

Ook Mariëlle van den Berg van MIND Korrelatie herkent dit probleem. "Wij noemen dit smalle zorgpaden. Voor de behandeling van de ene klacht moet de andere klacht verholpen zijn, terwijl deze vaak met elkaar verband houden", legt Van den Berg uit.

Holistisch

"Wij vinden dit echt een patstelling; cliënten en ouders zijn daar niet bij geholpen. Wij vinden dat er meer holistisch gekeken moet worden naar iemand: wat is er aan de hand en hoe kan je daar een behandeling voor opstellen? Het mag niet zo zijn dat mensen geen hulp meer krijgen."