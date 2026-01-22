Smartwatches kunnen helpen bij opsporen van hartritmestoornissen

Uit onderzoek onder 437 patiënten blijkt dat smartwatches kunnen helpen bij het opsporen van hartritmestoornissen. Dat concluderen het Amsterdam UMC en Cardiologie Centra Nederland. Bij mensen die een smartwatch droegen, werden vier keer vaker ritmestoornissen ontdekt dan bij patiënten zonder zo’n horloge.

Aan het onderzoek deden 219 patiënten van 65 jaar en ouder mee met een verhoogd risico op een hartritmestoornis. Zij droegen twaalf uur per dag een Apple Watch met PPG- en ECG-functies, die de bloedstroom en de elektrische activiteit van het hart meten

De 11-jarige Nynke, die is geboren met een hartafwijking, zette zich in 2020 in voor meer onderzoek naar hartstoornissen, zoals te zien is in de onderstaande video:

1:40 Hartpatiënt Nynke (11) zet zich tijdens Hartekindweek in voor meer onderzoek

De andere 218 deelnemers werden gevolgd met plakkers op de borst die zijn verbonden aan een draagbaar ECG-kastje. Die manier van meten kan maximaal twee weken achter elkaar en wordt vaak als vervelend ervaren.

Na zes maanden kregen 21 patiënten uit de smartwatchgroep de diagnose dat hun hartslag te snel en onregelmatig was. Twaalf van hen hadden zelf geen klachten. In de groep zonder smartwatch werd bij vijf patiënten een ritmestoornis vastgesteld.

Hoger opsporingspercentage

Volgens cardioloog Michiel Winter van het Amsterdam UMC is de kans groot dat in de traditioneel gemonitorde groep meer mensen ongemerkt met de stoornis rondlopen. "Het komt veel voor dat mensen niet voelen dat er sprake is van boezemfibrilleren. En dan is het bijna onmogelijk om op de traditionele manier te stellen wat het is", zegt hij. "Met deze langdurige en continue monitoring worden hartritmestoornissen sneller en gemakkelijker opgemerkt en kan er direct worden ingegrepen."