Resomeren wordt mogelijk als alternatief voor begraven en cremeren

Zorg
Vandaag, 14:45
Naast cremeren en begraven wordt het ook mogelijk om het lichaam van een overleden persoon te resomeren. Dat maakte minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) vrijdag na de ministerraad bekend. De Wet op de lijkbezorging wordt hiervoor aangepast. Resomeren is nu nog niet toegestaan in Nederland.
Bij resomeren wordt het stoffelijk overschot opgelost in kaliumhydroxide. De Gezondheidsraad gaf in 2020 al een positief advies over resomeren. Verder maakt het kabinet meer mogelijk rond begraven en cremeren. Twee personen mogen straks samen in een kist worden begraven of gecremeerd. Ook wordt het makkelijker om mensen binnen 24 uur te begraven. Dat is belangrijk voor moslims.
De politie krijgt door het wetsvoorstel, dat nu eerst voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd, ook meer bevoegdheden om onderzoek te doen aan een stoffelijk overschot.
Resomeren is kortweg gezegd het oplossen van een lichaam in een chemische stof. De officiële benaming is 'alkalische hydrolyse' maar meer gangbare namen zijn 'watercrematie', 'biocrematie' of dus 'resomatie'. Het kan worden toegepast op zowel mens als dier.
Na overlijden zal het lichaam in een speciale cabine worden geplaatst. Onder hoge druk en bij een temperatuur van 180 graden zal het vervolgens oplossen in een bad van water en kaliumhydroxide, een bijtende stof. Na afloop blijven er alleen botten en een lichtbruine vloeistof over.
Resomeren is duurzamer dan begraven of cremeren, onder andere omdat de kist meermaals gebruikt kan worden. Ook zijn na afloop de botten, die door het proces zeer poreus zijn geworden, makkelijk tot een soort as te vermalen. De overgebleven vloeistof is na een korte nabehandeling niet meer milieubelastend en kan zo weggespoeld worden.