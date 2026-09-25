Resomeren wordt mogelijk als alternatief voor begraven en cremeren

Naast cremeren en begraven wordt het ook mogelijk om het lichaam van een overleden persoon te resomeren. Dat maakte minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) vrijdag na de ministerraad bekend. De Wet op de lijkbezorging wordt hiervoor aangepast. Resomeren is nu nog niet toegestaan in Nederland.

Bij resomeren wordt het stoffelijk overschot opgelost in kaliumhydroxide. De Gezondheidsraad gaf in 2020 al een positief advies over resomeren. Verder maakt het kabinet meer mogelijk rond begraven en cremeren. Twee personen mogen straks samen in een kist worden begraven of gecremeerd. Ook wordt het makkelijker om mensen binnen 24 uur te begraven. Dat is belangrijk voor moslims.

De politie krijgt door het wetsvoorstel, dat nu eerst voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd, ook meer bevoegdheden om onderzoek te doen aan een stoffelijk overschot.