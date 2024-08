Ramon viel 115 kilo af in een jaar: 'Het was vooral mijn gemakzucht'

De druk op onze zorg groeit, en dat komt niet alleen door vergrijzing of personeelstekorten, maar ook door onze eigen leefstijl. Overgewicht, roken, en stress zorgen ervoor dat steeds meer mensen ziek worden, wat de zorg bijna onbetaalbaar maakt. Om dit tij te keren, starten ziekenhuizen een offensief: vanaf dinsdag gaan ze zorgverleners trainen om patiënten meer aan te spreken op hun leefstijl. Dit is een van de grootste initiatieven ooit in Nederland om mensen naar een gezondere leefstijl te brengen.

Iemand die weet wat het voor je betekent om ineens veel gezonder te leven is Ramon, hij viel 115 kilo af.

"Ik ben vroeger altijd wel wat zwaarder geweest. Pas later werd het erger, maar dat besef je later pas", vertelt Ramon Vink aan Hart van Nederland. "Corona hielp ook niet. Ik had geen werk en ging veel snoepen. Maar het was vooral mijn gemakzucht."

Toen besloot Ramon zijn leven om te gooien. "Ik ben gaan boksen en personal training gaan doen. Ook heb ik mijn voeding aangepast en loop ik elke dag een half uur. Ik let op wat ik eet en maak schema's hiervoor: ik eet minder koolhydraten en meer eiwitten."

Ramon is blij met het initiatief van de ziekenhuizen. "Ik ben wel benieuwd in hoeverre het effect gaat hebben. Dat ze ermee bezig zijn is goed, maar mensen moeten het wel zelf willen en doen. De intrinsieke motivatie moet er zijn."

Gesprekken over leefstijl

Met het initiatief, 'Beter Gezond' genaamd, worden 30.000 zorgprofessionals in 42 ziekenhuizen getraind in het voeren van speciale gesprekken over leefstijl. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Radboudumc, Bertine Lahuis, is dit programma "essentieel om de zorg toekomstbestendig te maken door meer te investeren in preventie en een gezonde leefstijl".