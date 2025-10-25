Petitie gestart voor jongeren met long covid: 'Hun leven is gestopt voor het echt begon'

Naar schatting van het RIVM hebben meer dan 100.000 jongeren in Nederland long covid. Ze hebben langdurige klachten en wijten dit aan een coronabesmetting. Een petitie voor erkenning, meer onderzoek en betere ondersteuning is inmiddels achtduizend keer ondertekend.

In de video bovenaan dit artikel vertelt Evert hoe het is als je leven plotseling stilvalt door corona en hoe hij stap voor stap probeert vooruit te komen.

D e petitie en een manifest komen van PostCovidNL en Long Covid Nederland. Volgens PostCovidNL worden jongeren vaak vergeten, terwijl de gevolgen voor hen groot zijn. Veel van hen kunnen door vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen niet meer goed studeren, werken of deelnemen aan sociale activiteiten.

“Hun leven is gestopt voor het echt begon,” zegt directeur van PostCovidNL Diewke de Haen. Er is weinig bekend over de ziekte en er zijn nauwelijks behandelingen. Het manifest pleit daarom voor investeringen in zorg en onderzoek, eerlijke sociale zekerheid en onderwijs dat rekening houdt met beperkingen door long covid.

Vrijdag wordt de petitie aangeboden aan de Partij voor de Dieren, die als eerste tekent. Later dit jaar volgt aanbieding aan de nieuwe Tweede Kamer. Inmiddels zijn er al meer dan 8.000 handtekeningen verzameld.