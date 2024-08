Patiënt Rob helpt ziekenhuis van piepende infusen af

Voeding, vocht of medicatie die via een infuus wordt toegediend, wordt vaak met zak en al aan een zogenoemde infuuspaal gehangen. Dat er bij sommige kleine bewegingen dan al een alarmpje kan afgaan, is binnenkort in het HagaZiekenhuis in Den Haag verleden tijd. Een patiënt vond er iets op en het ziekenhuis nam het over.

Rob Emke, na een opname weer thuis, maakte volgens de site van het ziekenhuis een constructie van twee papierklemmen die aan de infuuspaal vastgemaakt kan worden. "Door de druppelkamer van het infuus met de klem aan de infuuspaal vast te klemmen, gaat het alarm bij een kleine beweging niet meer af." Er hoeft dus ook niemand meer te komen om de oorzaak van het gepiep te controleren.

Klemke van Emke

Het innovatielab van het HagaZiekenhuis ontwikkelde het 'klemke van Emke' zodat het voor gebruik in het ziekenhuis goedgekeurd kon worden, samen met de Haagse Hogeschool. "Inmiddels is het definitieve ontwerp goedgekeurd en kan de klem door alle afdelingen worden gebruikt", aldus het Haga.

"We zijn heel erg blij met deze klem", zegt Joost Sijtsma, een verpleegkundige die bij het Haga betrokken is bij alle IT-apparatuur die voor de ziekenhuiszorg wordt aangeschaft. "Doordat de alarmen niet meer zo vaak afgaan, heb ik meer tijd voor zinnige zorg voor mijn patiënten."

Bij het innovatielab van het HagaZiekenhuis houden ze er al rekening mee dat het uiteindelijke ontwerp gedeeld zal worden met andere ziekenhuizen.

