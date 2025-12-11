Ouders gehandicapte kinderen met handen in het haar om afwijzingen zorg

Grote zorgen bij tientallen ouders van ernstig gehandicapte kinderen: het komt steeds vaker voor dat verlengaanvragen voor zorg worden afgewezen. Uit pure wanhoop hebben een aantal ouders nu de gang naar de rechter gemaakt, maar ook in politiek Den Haag is er aan de bel getrokken en deze donderdag is er een debat over. Peter, vader van de meervoudig gehandicapte Ruben (27), kijkt al met angst en beven uit naar de aanvraag die hij in januari moet doen.

Het verhaal van Peter en Ruben zie je in de video bovenaan deze pagina.