Ouderen Maassluis krijgen toch hun advocaatje terug: 'Wij hebben jullie gehoord'

Bewoners van seniorencomplex Oud Sluys in Maassluis kunnen straks toch weer hun advocaatje drinken in de ontmoetingsruimte, meldt Rijnmond. Dat heeft organisatie Seniorenwelzijn dinsdagavond laten weten tijdens een gemeenteraadsvergadering. Het likeurtje werd eerder verboden in de flat.

Eerder deze week ontstond er verontwaardiging omdat Seniorenwelzijn, de organisatie achter de ontmoetingsruimtes bij twee seniorencomplexen, besloot dat er geen sterke drank meer geschonken mag worden. En daar zijn de bewoners van Oud Sluys niet blij mee. Dat zie je in de video bovenaan.

Het verbod op sterke drank in de ontmoetingsruimte van Oud Sluys ging in per 1 december vanwege problemen bij een ander seniorencomplex, namelijk De Vloot in Maassluis. Zo meldt Rijnmond. Daar waren eerder dit jaar problemen vanwege het drankgebruik van ouderen.

Port en borrel

Namens Seniorenwelzijn vertelt teamleider Thamar van der Poel dat medewerkers de afgelopen dagen werden bedreigd. "Zij worden door het verspreiden van onwaarheden in hun integriteit aangetast. Er zijn wel degelijk vooraf gesprekken met vrijwilligers geweest. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan.” Aan het eind van haar betoog richtte Van der Poel zich alsnog tot de publieke tribune met ouderen: "Wij hebben jullie gehoord!", zei ze. "Het advocaatje, dat het boegbeeld is geworden van deze discussie, komt terug."

Toch is de angel daarmee niet uit de kwestie. Bewoners willen dat ook de port en de borrel weer mogen. Daar moet nog over gesproken worden.