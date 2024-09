WHO: geen verband tussen mobieltjes en hersentumoren

Er is geen bewijs dat het gebruik van mobiele telefoons leidt tot een verhoogde kans op hersentumoren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het Australische agentschap voor stralingsbescherming leidde de studie, waarbij 63 eerdere onderzoeken tussen 1994 en 2022 werden geanalyseerd.

'Mogelijk kankerverwekkend'

Hoewel het gebruik van mobiele telefoons wereldwijd sterk is toegenomen, is er volgens de onderzoekers geen overeenkomstige stijging in het aantal gevallen van hersenkanker. Dit geldt ook voor mensen die veel bellen of hun telefoon al meer dan tien jaar intensief gebruiken. De resultaten bevestigen eerdere bevindingen over dit onderwerp.

Het WHO-agentschap IARC, dat onderzoek doet naar kanker, classificeert mobiele telefoons momenteel als "mogelijk kankerverwekkend". De adviesgroep van het agentschap heeft echter opgeroepen om deze classificatie zo snel mogelijk opnieuw te evalueren, aangezien de laatste beoordeling in 2011 plaatsvond.

Hart van Nederland/ANP