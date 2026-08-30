Oekraïners helpen in verpleeghuis Wapenveld: 'Ze zijn zo lief en gezellig'

Verpleeghuis Rehoboth in Wapenveld zet sinds vier maanden Oekraïense medewerkers in om het personeelstekort op te vangen. Ze helpen onder meer met koffie schenken en schoonmaken. Voor zorgtaken als bewoners wassen of uit bed helpen, zijn diploma's of certificaten nodig.

De medewerkers kwamen via werkleerbedrijf Lucrato bij het verpleeghuis terecht. Ze beginnen met een oriëntatiebaan van drie maanden en kunnen daarna solliciteren op een contract. Gemiddeld werken ze 24 tot 28 uur per week. Ook krijgen ze hulp bij het leren van de Nederlandse taal.

Taal is soms een uitdaging

De taalbarrière zorgt soms voor uitdagingen. Niet alle Oekraïense medewerkers spreken goed Nederlands en sommige bewoners praten met een dialect. Toch gaat de communicatie volgens het verpleeghuis steeds beter. Ook bewoners zijn positief over de nieuwe medewerkers. "Ze zijn zo lief en gezellig. Daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen", zegt bewoonster Elly.

Rehoboth wil de ervaringen met het project delen met andere zorgorganisaties in de regio. Twee Oekraïense medewerkers willen inmiddels een zorgopleiding volgen. Daarmee zouden ze later meer zorgtaken kunnen uitvoeren.

Niet dé oplossing voor personeelstekort

Branchevereniging ActiZ ziet de inzet van Oekraïense medewerkers niet als dé oplossing voor het personeelstekort in de ouderenzorg. Daarvoor is het tekort volgens de organisatie te groot. Er moet volgens ActiZ ook worden gekeken naar het opleiden en behouden van personeel, het gebruik van technologie en het anders organiseren van het werk.