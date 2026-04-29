'Patiënt overlijdt na bezoek narcosetandarts Oosterhout'

Een patiënt is in januari overleden na een behandeling bij een narcosetandarts in Oosterhout. Dat bevestigt de praktijk aan Omroep Brabant. "Wij zijn diep geraakt door deze trieste gebeurtenis", laat een woordvoerder aan de regionale omroep weten.

Een narcosetandarts behandelt mensen met extreme angst. Tijdens de behandeling wordt een patiënt onder narcose gebracht door een anesthesist.

Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk. De praktijk meldt dat er samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onafhankelijke commissie is ingeschakeld. "Wij verlenen onze volledige medewerking aan dit onderzoek", zegt de woordvoerder.