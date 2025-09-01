Thea (78) was opgegeven, maar kan weer leven na nieuwe experimentele hartklep-ingreep

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft als eerste ziekenhuis in Europa een lekkende mitralisklep vervangen via een ingreep vanuit de lies. Deze doorbraak biedt een nieuwe kans voor hartpatiënten die te zwak zijn voor een zware openhartoperatie.

De behandeling is bedoeld voor mensen met een lekkende mitralisklep, een veelvoorkomende hartkwaal die zorgt voor kortademigheid, vermoeidheid en vochtophoping. Bij ouderen kan dit leiden tot ernstig verlies van kwaliteit van leven. Tot nu toe bestond er voor een deel van deze patiënten geen geschikte oplossing.

De nieuwe methode maakt gebruik van een kleinere kunstklep die via een katheter vanuit de lies naar het hart wordt gebracht. Daar vervangt hij de beschadigde mitralisklep zonder dat een openhartoperatie nodig is. Voorheen kon dit alleen met clips of een zware operatie, opties die niet altijd mogelijk waren.

Op mijn leeftijd voel ik me nog veel te jong om opgegeven te worden. Thea

Vorige maand onderging Thea Corbeek uit Gelderland als eerste de ingreep. "Als deze behandeling er niet was geweest, had ik het niet meer gehaald", zegt de 78-jarige vrouw. "Ik ben in korte tijd meerdere keren geopereerd en heb 8 weken in het ziekenhuis gelegen. Nu gaat mijn hart weer goed en kan ik vooruit. Op mijn leeftijd voel ik me nog veel te jong om opgegeven te worden. Dankzij de artsen heb ik mijn leven terug."

Uitzicht op extra gezonde levensjaren

Volgens de betrokken cardiologen betekent de innovatie dat patiënten die eerder waren opgegeven, nu uitzicht krijgen op extra gezonde levensjaren.