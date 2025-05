Nog nooit stierven zoveel jonge vrouwen door zelfdoding

In 2024 overleden 117 jonge vrouwen onder de 30 jaar door zelfdoding, het hoogste aantal sinds het begin van de metingen. Dat meldt het CBS. Vooral onder deze groep neemt het aantal zelfdodingen de laatste jaren toe.

Jongeren die kampen met mentale problemen kloppen soms niet aan bij een hulpverlener, maar sturen privéberichten naar hun favoriete influencer. Hoe de online bekendheden daarmee omgaan, zie je in bovenstaande video.

Hoewel het totale aantal zelfdodingen in Nederland al jaren redelijk stabiel is, zo’n vijf per dag, valt de stijging onder jonge vrouwen op. In vergelijking met twintig jaar geleden is het aantal zelfdodingen in deze groep verdubbeld. Ook bij jonge mannen is sprake van een toename, maar die stijgt minder snel.

Belangrijkste doodsoorzaak

Zelfdoding is inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar, vaker dan verkeersongevallen of kanker. In 2024 stierf één op de vijf tieners en bijna één op de drie twintigers door zelfdoding.

Het zelfdodingscijfer is nog altijd het hoogst onder vijftigers, maar de groei onder jongeren, en vooral jonge vrouwen, baart zorgen. Het CBS benadrukt dat het totaalbeeld al jaren nauwelijks verandert, maar dat binnen dat gemiddelde wel duidelijke verschuivingen plaatsvinden.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).