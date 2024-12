Nieuw RIVM gebouw bijna klaar, maar blijkt 136 miljoen duurder

Aan het gebouw waarin onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich gaat huisvesten hangt een flink hoger prijskaartje. Hoewel de oplevering van het gebouw in Utrecht in zicht is, heeft de bouw flinke vertraging opgelopen en gaat deze 136 miljoen meer kosten. Daarover schrijft minister Agema van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat een prijsstijging aan de orde was, was al bekend. Maar de brief van Agema maakt nu openbaar hoeveel erbij is gekomen. "De totale projectkosten voor het ontwerp, de bouw en de voorbereiding zijn voor de Staat van € 466 miljoen toegenomen naar € 602 miljoen, waaronder de meerkosten als gevolg van de uitspraken van de drie geschillenprocedures", aldus de bewindsvrouw.

Eisen WHO

Met de opmerking over geschillenprocedures doelt Agema op problemen die waren ontstaan tussen de Staat en de aannemer. Twee geschillenprocedures gingen over de verdeling van de hogere kosten omdat het ontwerp niet trillingsvrij genoeg bleek. De derde procedure ging over hogere kosten door aangescherpte eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In alle drie de gevallen hebben commissies van deskundigen geoordeeld dat de Staat miljoenen euro's extra moet betalen aan de aannemer.

De samenwerking verloopt na een "moeizame periode" weer "constructief" volgens Agema. De laatst bekendgemaakte planning voor oplevering zal dan ook worden gehaald: het gebouw is in 2025 gereed voor gebruik. Naast het RIVM, dat nu nog in Bilthoven zit, zal ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zich in het gebouw vestigen.

