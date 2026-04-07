Fanatieke sporters lopen groter risico op bepaalde hartproblemen

Zorg

Vandaag, 12:56 - Update: 2 uur geleden

Wie veel en zwaar sport, denkt vaak juist goed bezig te zijn. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat vooral fanatieke sporters een grotere kans kunnen hebben op bepaalde hartproblemen, meldt het Radboudumc.

"Sporten is gezond, maar sporters zijn niet immuun voor hart- en vaatziekten," zegt inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels. Vooral bij mensen die jarenlang intensief trainen, lijken sommige afwijkingen vaker voor te komen, zoals hartritmestoornissen en verkalking van de kransslagaders.

Klachten gemist

Opvallend is dat klachten zich bij sporters anders kunnen uiten. Zo kan een plotselinge terugval in prestaties een belangrijk signaal zijn. "Een plotse onverklaarde achteruitgang in sportprestaties kan een teken zijn van bijvoorbeeld kransslagaderverkalking," zegt cardioloog Guido Claessen.

Juist omdat sporters vaak als gezond worden gezien, worden risico’s soms onderschat. Bestaande richtlijnen sluiten bovendien niet goed aan op deze groep, waardoor problemen later worden ontdekt.

Daarom is er nu een nieuwe internationale richtlijn opgesteld voor sporters ouder dan 35 jaar. Artsen uit Europa en de Verenigde Staten werkten samen om klachten eerder te herkennen en behandelingen beter af te stemmen, met oog voor zowel gezondheid als sportieve doelen.

Door Redactie Hart van Nederland

