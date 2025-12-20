Meer sportblessures in Nederland, mountainbikers lopen grootste risico

Steeds meer Nederlanders lopen een sportblessure op, en vooral mountainbikers belanden opvallend vaak op de spoedeisende hulp (SEH). In 2024 kregen sporters samen 5,6 miljoen blessures, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Dat is ongeveer 300.000 meer dan in het jaar daarvoor. Mountainbiken springt eruit als de sport met het hoogste risico op een SEH-bezoek.

In totaal gingen vorig jaar 92.900 sporters met een blessure naar de spoedeisende hulp. In meer dan de helft van de gevallen ging het om ernstig letsel. Hoewel het totale aantal SEH-bezoeken door ernstige sportblessures in de afgelopen tien jaar met 17 procent is gedaald, nam het aantal bezoeken door mountainbiken juist toe met 55 procent.

Zware valpartijen

De sport is de afgelopen jaren sterk gegroeid in populariteit, maar blijkt ook technisch en verraderlijk. Hoge snelheden, smalle paden en onverwachte obstakels zorgen regelmatig voor zware valpartijen. Dat merken ook hulpdiensten.

In natuurgebieden zoals de Schoorlse Duinen zijn ongelukken schering en inslag: 'De meeste ongelukken zorgen voor kleine kwetsuren zoals een gebroken arm of sleutelbeen. En gelukkig draagt vrijwel iedereen een helm tegenwoordig', zegt Rob Edses van de reddingsbrigade.

Veel jongeren

Volgens VeiligheidNL liepen in 2024 naar schatting 4,6 miljoen Nederlanders minimaal één sportblessure op. Ruim de helft daarvan had medische behandeling nodig, meestal door een fysiotherapeut. Opvallend is dat jongeren relatief vaak op de SEH belanden.

“Als ouder ga je met een geblesseerd kind vaak sneller naar de spoedeisende hulp dan wanneer je zelf iets mankeert,” zegt Victor Zuidema, programmamanager sportblessurepreventie bij VeiligheidNL. “Daar komt bij dat jongeren motorisch nog in ontwikkeling zijn en meer risico nemen, wat de kans op een blessure vergroot.”