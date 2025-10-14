Terug

Meer orgaandonoren door stilzwijgende toestemming

Zorg

Vandaag, 06:47

Het aantal mensen dat als orgaandonor geregistreerd staat, neemt toe. Dat komt niet alleen doordat zij daar bewust voor kiezen, maar ook omdat ze geen keuze hebben doorgegeven. In dat geval worden ze automatisch aangemerkt als iemand die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Donorregister geldt dit vooral voor jongeren.

De regels over orgaandonatie zijn in 2020 veranderd. Iedereen is in principe orgaandonor. Wie dat niet wil, moet dat actief melden. Zo'n 3,33 miljoen volwassenen hebben geen keuze gemaakt. Dat is bijna een kwart. Vorig jaar waren dit er 3,29 miljoen.

Ongeveer 10,6 miljoen mensen hebben wel een keuze gemaakt. Bijna 4,8 miljoen van hen geven toestemming om hun organen te transplanteren, ruim 4,3 miljoen geven geen toestemming en ongeveer 1,5 miljoen mensen laten die keuze over aan hun nabestaanden.

In de groep van 18- tot 25-jarigen heeft 41 procent geen keuze gemaakt. In 2022 was dit iets meer dan 36 procent. De groep jongvolwassenen die geen toestemming geeft, steeg in die periode van 41 naar 45 procent. Van de mensen van 75 jaar en ouder geeft meer dan de helft geen toestemming voor orgaandonatie.

ANP

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.