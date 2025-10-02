Steeds meer gonorroe en syfilis, terwijl soa-consulten afnemen

Minder mensen zoeken een consult als ze vragen hebben over een mogelijke soa. Tegelijkertijd neemt het aantal infecties toe, vooral bij gonorroe en syfilis. Dat meldt het RIVM.

De Centra Seksuele Gezondheid hadden in de eerste zes maanden van dit jaar iets meer dan 73.000 consulten. Dat is bijna 11 procent minder dan een jaar eerder. Volgens het RIVM melden vooral vrouwen en heteroseksuele mannen zich minder.

Bij ongeveer 7300 mensen werd gonorroe vastgesteld. In de eerste helft van vorig jaar gebeurde dit bij ruim 6800 mensen. Het aantal gevallen van syfilis steeg van ruim achthonderd naar ruim negenhonderd. Negentig mensen kregen te horen dat ze hiv hebben opgelopen, het virus dat aids kan veroorzaken. Dat aantal is vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Chlamydia

De hulpverleners stelden minder gevallen van chlamydia vast, maar dat kan komen doordat daar veel minder op wordt getest. Mensen worden alleen nog gecontroleerd op chlamydia wanneer ze zelf soa-klachten hebben of wanneer hun vaste partner chlamydia en soa-klachten heeft.

Mensen die chlamydia hebben zonder symptomen blijven buiten beeld. Het aantal gevallen is daardoor "niet goed te vergelijken met voorgaande jaren", aldus het RIVM.

Volgens Aidsfonds - Soa Aids Nederland kunnen de centra voor seksuele gezondheid "door een te laag budget niet genoeg mensen de zorg leveren die ze nodig hebben, waardoor soa's mogelijk niet op tijd worden gevonden en behandeld en ook het zicht op de werkelijke verspreiding van soa's afneemt".

ANP