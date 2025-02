Mazelen rukt op in Nederland: vooral na reizen naar deze landen

Het aantal mazelenbesmettingen in Nederland neemt snel toe. In januari testten 23 mensen positief op de ziekte, terwijl dat er een jaar eerder slechts één was. In de eerste dagen van februari kwamen daar nog eens drie gevallen bij, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toch spreekt het instituut niet van een landelijke uitbraak.

De stijging van het aantal besmettingen is opvallend. Niet alleen liggen de cijfers fors hoger dan in januari 2023, maar ook ten opzichte van november en december vorig jaar is er een duidelijke toename. Vooral in Amsterdam worden naar verhouding veel besmettingen gemeld.

Ellen Kielestijn vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe belangrijk zij het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Ze verloor haar zoon Anand aan de gevolgen van mazelen. In de bovenstaande video vertelt ze erover

Volgens het RIVM zijn de meeste patiënten besmet geraakt tijdens een reis naar Marokko of Roemenië, waar grote mazelenepidemieën heersen. De ziekte verspreidt zich via hoesten en niezen en is zeer besmettelijk.

Gevaarlijke complicaties bij niet-gevaccineerde mensen

Hoewel veel Nederlanders door vaccinatie beschermd zijn, kan mazelen gevaarlijke complicaties veroorzaken. In niet-gevaccineerde groepen besmet een enkele patiënt gemiddeld vijftien anderen. De eerste symptomen zijn vaak koorts, hoesten, niezen en ontstoken ogen, gevolgd door uitslag op de huid.

Complicaties komen regelmatig voor. Zo ontwikkelt 1 tot 5 procent van de patiënten een longontsteking en krijgt ongeveer één op de duizend mensen hersenvliesontsteking. In ernstige gevallen kan de ziekte zelfs dodelijk zijn.

ANP