GGD'er werkt 4 jaar onbevoegd als arts: 'Enorm geschokt'

Een medewerker van de GGD West-Brabant heeft bijna 4 jaar gewerkt als basisarts voor kinderen, zonder officieel als arts geregistreerd te zijn. De persoon behandelde kinderen van 4 tot 18 jaar in de regio's Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. Volgens een verklaring van de GGD zijn er geen aanwijzingen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag door deze medewerker.

Het ontbreken van de registratie werd deze week ontdekt. De dienst zegt "enorm geschokt" te zijn.

De betreffende medewerker is per direct op non-actief gesteld en ontslagen, meldt de organisatie verder. Ze heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar hoe de situatie zich heeft kunnen voordoen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn geïnformeerd.

1900 kinderen

De medewerker is waarschijnlijk betrokken geweest bij zo'n 1900 kinderen. Hun ouders en verzorgers worden opgespoord en krijgen een brief met daarin een telefoonnummer dat zij kunnen bellen met vragen of zorgen.

Een basisarts houdt zich bij de GGD vooral bezig met de groei van kinderen, vaccinaties, gezondheidsonderzoeken, het adviseren van ouders over opvoeden en opgroeien en het doorverwijzen van kinderen met medische en ontwikkelproblemen naar andere hulpverleners.

