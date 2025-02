Legionella ontdekt bij voetbalclub Houten: kleedkamers direct gesloten

In een kleedkamer van een voetbalclub uit de Utrechtse plaats Houten is de legionellabacterie gevonden. Daarom mag de omkleedruimte van SV Houten voorlopig niet gebruikt worden. Dat geldt ook voor de vier kleedlokalen ernaast.

De gemeente laat verder onderzoek doen. Dat duurt vermoedelijk zo'n twee weken. Daarna wordt duidelijk of de kleedkamer weer veilig is.

Eind december waren verhoogde concentraties legionella gemeten in de rioolwaterzuivering van Houten. Ook op andere plekken in de gemeente is de bacterie in de afgelopen jaren aangetroffen.

In 2021 waren zeker vijftien mensen besmet geraakt met legionella in het Noord-Brabantse Schijndel. Inwoners schrokken hiervan (zie bovenstaande video).

Symptomen

Mensen die legionella oplopen, krijgen eerst last van hoofdpijn, spierpijn, koorts en diarree. Voor mensen onder de 40 jaar is een besmetting doorgaans niet gevaarlijk. Ouderen, rokers, mensen met longaandoeningen en mensen met een verzwakte weerstand kunnen ook een ernstige longontsteking krijgen, die dodelijk kan zijn. Dit wordt de veteranenziekte genoemd, omdat de ziekte in 1977 werd ontdekt na een uitbraak onder Amerikaanse oud-militairen.

In 1999 was er een grote uitbraak in Nederland, die begon bij bubbelbaden op de Westfriese Flora in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Meer dan tweehonderd mensen werden ernstig ziek en minstens 32 van hen overleden.

ANP