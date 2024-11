Jason Bhugwandass ontvangt prestigieuze prijs voor strijd tegen gesloten jeugdzorg

Jason Bhugwandass heeft dinsdagmiddag in Den Haag de Clara Meijer-Wichmann Penning ontvangen. De prijs, jaarlijks uitgereikt door de Liga voor de Rechten van de Mens, gaat naar personen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor de mensenrechten in Nederland. Bhugwandass krijgt de onderscheiding voor zijn cruciale werk ter bescherming van kinderrechten in de gesloten jeugdzorg.

Als ervaringsdeskundige publiceerde Bhugwandass in maart een onderzoek over de ZIKOS-afdelingen in de gesloten jeugdzorg. Hij sprak met 51 jongeren en bracht een indringend rapport uit over de ernstige misstanden op deze afdelingen, zoals extreem isolement en meldingen van fysiek, psychisch en seksueel geweld.

In de video boven dit artikel vertelt Bhugwandass over het rapport dat hij schreef over de gesloten jeugdzorg.

De verhalen zorgden voor een opnamestop op deze crisisafdelingen, waar jongeren met zware psychische en gedragsproblemen worden geplaatst.

Verdere inzet

Bhugwandass blijft zich inzetten om de situatie in de gesloten jeugdzorg onder de aandacht te brengen. De Liga prees zijn moed en doorzettingsvermogen om deze problematiek bij de politiek en de samenleving aan te kaarten. Voor zijn inspanningen werd Bhugwandass eerder al uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2021.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP