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Twee keer zo veel hooikoortsklachten door warmte

Zorg

Vandaag, 19:57

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Het warme weer van de afgelopen tijd heeft voor het voorlopig hoogste aantal mensen met hooikoortsklachten van dit jaar gezorgd. Dat meldt onderzoeksinstituut NIVEL op basis van de nieuwste cijfers. Afgelopen week meldden 209 op de 100.000 mensen zich met hooikoortsklachten bij de huisarts; dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van een week eerder.

Vorige week stegen de temperaturen in heel Nederland en bleef neerslag grotendeels uit. Bij deze weersomstandigheden hebben gewoonlijk meer mensen last van hooikoorts. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen in de lucht die deze klachten kunnen veroorzaken.

Volgens de website pollennieuws.nl is vooral de bloei van grassen ongunstig voor mensen die gevoelig zijn voor hooikoorts. Wat betreft bomen is de bloei hiervan minder ongunstig dan voorheen, stelt de website.

De komende periode wordt meer neerslag verwacht, waardoor de meeste pollen waarschijnlijk wegspoelen.

Benieuwd wat het weer de komende dagen gaat doen? Bekijk dan bovenstaande video.

Door ANP

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