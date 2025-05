Halve ton opgehaald voor alternatief voor de eendenbek

Met een crowdfunding is ruim 50.000 euro opgehaald voor de ontwikkeling van een alternatief voor het speculum, oftewel de eendenbek. Dat is een medisch instrument dat artsen gebruiken voor gynaecologisch onderzoek bij vrouwen. Maar veel vrouwen vinden het vervelend of zelfs pijnlijk als de eendenbek wordt gebruikt om in hun vagina te kijken.

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) gaat kijken of ze hun richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal gaan aanpassen. Dat zie je in de video bovenaan.

Ontwerper Ariadna Izcara Gual en onderzoeker Tamara Hoveling van de TU Delft bedachten een alternatief voor het instrument. Het geld van de crowdfunding moet verdere ontwikkeling van de Lilium, zoals hun alternatief heet, mogelijk maken. Doel is om 100.000 euro op te halen.

Mensen krijgen bijvoorbeeld te maken met de eendenbek bij het plaatsen van een spiraal, of het afnemen van een uitstrijkje. Volgens onderzoek vermijdt een deel van de vrouwen vaginaal onderzoek vanwege het ongemak en de pijn die ermee gepaard gaat. Het nieuwe ontwerp zou prettiger moeten werken.

ANP