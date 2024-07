Gordelroos zet leven Klaas op z'n kop: 'Zenuwen afgestorven en elke dag brandende pijn'

Naar schatting krijgt één op de vier Nederlanders ermee te maken: gordelroos. Het geeft blaasjes, jeuk en een brandende pijn en zorgt in sommige gevallen zelfs voor chronische zenuwschade. Wie daarover mee kan praten is de 70-jarige Klaas van Belzen. Wat begon met een stekend gevoel in zijn rug, leidde tot een voortdurende brandende pijn. Een pijn die voorkomen had kunnen worden.

Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. Iedereen kan het krijgen, maar de aandoening komt voornamelijk voor bij ouderen boven de 60 jaar.

Vaccin

Vaak krijgen mensen het virus als kind binnen in hun lichaam. Dat is dan ook wel bekend als de waterpokken. Wanneer de waterpokken weggetrokken zijn, blijft het virus ongemerkt zitten in de ruggenmerg. Totdat het bij een verzwakte weerstand weer actief kan worden, wat een hevige pijn en nare huiduitslag met zich meebrengt. Dat kennen we als gordelroos.

In 2019 bracht de Gezondheidsraad een positief advies uit over een vaccin tegen gordelroos. Dit vaccin voorkomt de aandoening bij 90 procent van de gevallen. Maar het is lang niet voor iedereen beschikbaar, want het is geen onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit houdt in dat iedereen die de prik wil er zelf voor moet betalen en dat kost minimaal 350 euro.

Brandende pijn

Klaas van Belzen is één van de vele Nederlanders die geen vaccinatie tegen het varicellazostervirus heeft gehad. Hij herinnert zich nog goed hoe het ruim anderhalf jaar geleden begon: "Ik kreeg op 21 januari 2023 pijn in mijn rug en een dag later werd mij verteld dat het gordelroos was. Ik dacht dat het, zoals bij veel mensen, na twee weken wel weg zou trekken, maar het duurde langer en langer", zegt hij tegen Hart van Nederland.

En nog steeds kampt hij elke dag met de brandende pijn die de aandoening met zich mee heeft gebracht. "Het heeft mijn zenuwen zo beschadigd dat ze zijn afgestorven", vertelt hij terwijl hij zittend aan tafel de pijn door zijn lichaam voelt stromen. "Veel bewegen helpt wel, daarom doe ik nog aan tennis en golf. Maar als je 70 bent is het lastig om constant in beweging te zijn. Gelukkig ben ik met pensioen en kan ik er op deze manier mee leven."

Euthanasie

Medisch afdelingshoofd pijngeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht Mienke Rijsdijk doet onderzoek naar deze zenuwpijn en pleit voor een gratis vaccin voor Nederlandse 60-plussers. "Het is zo belangrijk dat hier geld voor wordt vrijgemaakt vanuit de politiek. Het komt namelijk echt veel voor en mensen houden maanden klachten. Wanneer ik mensen behandel, gaat hun pijn mij echt aan mijn hart. Patiënten ervaren de aandoening alsof hun leven voorbij is en vragen zelfs om euthanasie."