Gezondheidsraad adviseert gebruik nieuw vaccin tegen HPV

De Gezondheidsraad adviseert het huidige vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) te vervangen door een nieuwe variant die beter beschermt. Het nieuwe middel biedt bescherming tegen meer verschillende typen van het virus, dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker.

Het vaccin dat jongeren nu krijgen, beschermt tegen de twee vormen van HPV die de meeste gevallen van kanker veroorzaken. De nieuwe prik beschermt daarnaast ook tegen zeven andere vormen van het virus, die naast kanker ook genitale wratten kunnen veroorzaken.

De prik tegen HPV maakt sinds 2010 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Eerst werd deze alleen gegeven aan meisjes van 13 jaar, maar sinds 2022 kunnen alle kinderen vanaf 10 jaar de prik krijgen. Het vaccin bestaat uit twee inentingen, met minstens vijf maanden ertussen. De gezondheidsraad ziet geen reden om dat schema aan te passen.

Eerste effect gezien

Jaarlijks krijgen enkele honderden mensen in Nederland kanker door HPV. Volgens de Gezondheidsraad is het eerste effect van het vaccin te zien. "De eerste lichting gevaccineerde vrouwen heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij deze vrouwen werd veel minder vaak baarmoederhalskanker gevonden dan bij niet-gevaccineerde vrouwen."

