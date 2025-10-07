Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezondheidsraad adviseert gebruik nieuw vaccin tegen HPV

Gezondheidsraad adviseert gebruik nieuw vaccin tegen HPV

Zorg

Vandaag, 15:19

Link gekopieerd

De Gezondheidsraad adviseert het huidige vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) te vervangen door een nieuwe variant die beter beschermt. Het nieuwe middel biedt bescherming tegen meer verschillende typen van het virus, dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker.

Het vaccin dat jongeren nu krijgen, beschermt tegen de twee vormen van HPV die de meeste gevallen van kanker veroorzaken. De nieuwe prik beschermt daarnaast ook tegen zeven andere vormen van het virus, die naast kanker ook genitale wratten kunnen veroorzaken.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

De prik tegen HPV maakt sinds 2010 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Eerst werd deze alleen gegeven aan meisjes van 13 jaar, maar sinds 2022 kunnen alle kinderen vanaf 10 jaar de prik krijgen. Het vaccin bestaat uit twee inentingen, met minstens vijf maanden ertussen. De gezondheidsraad ziet geen reden om dat schema aan te passen.

Eerste effect gezien

Jaarlijks krijgen enkele honderden mensen in Nederland kanker door HPV. Volgens de Gezondheidsraad is het eerste effect van het vaccin te zien. "De eerste lichting gevaccineerde vrouwen heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij deze vrouwen werd veel minder vaak baarmoederhalskanker gevonden dan bij niet-gevaccineerde vrouwen."

ANP

Lees ook

Meer mond-keelkanker door HPV, maar verband is amper bekend
Meer mond-keelkanker door HPV, maar verband is amper bekend
Eerste HPV-prik door nog geen kwart van jongvolwassenen gehaald
Eerste HPV-prik door nog geen kwart van jongvolwassenen gehaald
Jos kreeg peniskanker door HPV-virus en is blij met vroege vaccinatie bij jongens: 'Je mannelijkheid is weg'
Jos kreeg peniskanker door HPV-virus en is blij met vroege vaccinatie bij jongens: 'Je mannelijkheid is weg'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.