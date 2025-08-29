Terug

Uitbraak van tuberculose in Arnhem, meer gevallen verwacht

Zorg

Gisteren, 21:35

In Arnhem is een uitbraak van tuberculose (tbc) ontdekt onder drugsgebruikers. De gemeente bevestigt dat meerdere mensen besmet zijn geraakt, maar wil niet zeggen om hoeveel gevallen het gaat. Dit zou de patiënten namelijk te makkelijk herleidbaar kunnen maken.

De eerste besmettingen werden de afgelopen maanden vastgesteld bij mensen die samenkwamen om drugs te gebruiken in panden in de wijk ’t Broek. Over de gezondheidstoestand van de betrokkenen geeft de gemeente niets prijs.

Behandeling

Tbc is goed te verhelpen met antibiotica, maar de behandeling duurt wel lang, legt de gemeente uit. De besmette mensen werken volgens de woordvoerder tot dusver goed mee aan de behandeling. De GGD test nog steeds mensen uit het Arnhemse drugscircuit en gaat daarvoor ook naar verschillende opvanglocaties voor dakloze mensen.

Volgens de gemeente wordt de uitbraak "nauw gemonitord". Toch komen er waarschijnlijk de komende tijd nog wel nieuwe besmettingen bij.

ANP

