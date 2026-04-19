Gemeente vs. zorgboerderij: vertrekken of blijven? Marion weet het wel

Een flink conflict tussen een Arnhemse zorgboerderij en de gemeente. Die wil namelijk dat eigenaresse Marion Klomp haar spullen pakt en vertrekt maar daar zijn zij en een groot deel van de wijk De Laar-Oost het niet mee eens. Inmiddels loopt het conflict al dusdanig uit de klauwen dat er een rechter aan te pas moet komen.

Wijkbewoners zijn ook in actie gekomen en hebben handtekeningen opgehaald om te protesteren tegen het vertrek van de zorgboerderij, waar cliënten van zorginstellingen in de regio voor dagbesteding komen. De zorgboerderij van Marion groeide uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Maandag buigt de rechter zich over de vraag of de zorgboerderij moet wijken of voorlopig mag blijven.

