Jongen (17) plots onwel in sporthal Apeldoorn, gereanimeerd door teamgenoten

Het was dinsdagmiddag flink schrikken voor een zaalvoetbalteam uit Apeldoorn. Tijdens een training in sporthal Zuiderpark werd een 17-jarige jongen plotseling onwel. Teamgenoten begonnen meteen met reanimeren, terwijl hulpdiensten met spoed uitrukten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De jongen trainde samen met leeftijdsgenoten toen hij ineens in elkaar zakte. Zijn teamgenoten kwamen direct in actie: ze belden 112 en startten onmiddellijk met reanimeren.

Even na 17.00 uur kwamen hulpdiensten ter plaatse, waaronder drie ambulances, meerdere politie-eenheden en een traumahelikopter. Die laatste landde in het nabijgelegen Zuiderpark.

Kritieke toestand

De jongen is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hij verkeerde op dat moment in kritieke toestand. Een arts van het Mobiel Medisch Team reed mee in de ambulance.

De training is direct stilgelegd na het heftige incident. Teamgenoten van de jongen, zichtbaar aangeslagen, zijn opgevangen door slachtofferhulp.

Door de grootschalige inzet van hulpdiensten trok het incident veel bekijks. De politie heeft daarom de 1e Wormenseweg tijdelijk afgesloten.