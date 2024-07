Esmee (23) lag weken langer in het ziekenhuis dan nodig was: 'Elke dag opnieuw hoop'

Met andere patiënten een kamer delen in een ziekenhuis is niet altijd een pretje: snurkers, rochelaars en nul privacy. Als je naar huis kunt, wil je naar huis. Maar Esmee Knauff (23) uit Apeldoorn mocht na haar operatie naar huis, maar kon dit niet vanwege personeelstekort.

Esmee onderging een operatie vanwege haar bindweefselziekte Ehlers-Danlos Syndromen. Eigenlijk mocht ze al na twee dagen naar huis, maar er waren geen wijkverpleegkundigen die haar thuis op konden vangen. En die waren wel nodig vanwege medicatie die ze toegediend moest krijgen. "Dat moet allemaal gemalen worden, want dat moet door de sonde", legt Esmee uit aan Hart van Nederland.

En daarom moest ze drie weken langer in het ziekenhuis blijven terwijl ze lichamelijk goed genoeg was om naar huis te gaan. Net als Esmee liggen iedere dag zo'n zevenhonderd mensen onnodig in een ziekenhuisbed vanwege tekorten in onder meer de thuiszorg. En al helemaal in de vakantietijd is het een hele klus om mensen van goede thuishulp te voorzien.

Naar huis

"Het ziekenhuis en de zorgverzekering hebben heel erg hun best gedaan om te zorgen dat ik naar huis kon", zegt Esmee. "Elke dag was er de hoop dat ik naar huis mocht en dan kon het weer niet." Gelukkig is ze nu weer thuis: "Ik ben heel goed verzorgd, maar ik ben toch liever thuis."