Sekswinkels Drenthe en Groningen verkopen illegale erectiepillen

Elf van de twaalf sekswinkels in grote steden in Noord-Nederland verkopen illegaal erectiemiddelen, blijkt uit een onderzoek van Dagblad van het Noorden (DVHN.) Dit doen ze veelal zonder advies te geven of te waarschuwen voor de risico's van het gebruik.

Deze medicijnen, zoals Viagra, zijn alleen legaal verkrijgbaar bij de apotheek met een doktersrecept. De illegale markt is groot, blijkt uit rioolwateronderzoek van het RIVM: ongeveer 150.000 mannen in Nederland zouden ze gebruiken, terwijl 45.000 mannen een recept hebben.