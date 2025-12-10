Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Deze vijf plekken zijn astma-hotspots voor jonge kinderen

Deze vijf plekken zijn astma-hotspots voor jonge kinderen

Zorg

Vandaag, 11:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Kinderen die opgroeien in bepaalde regio's hebben een grotere kans om een ernstige vorm van astma te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amsterdam UMC. Het gaat om kinderen die in een huurwoning wonen, een migratieachtergrond hebben en opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Uit het onderzoek zijn vijf zogeheten hotspots naar voren gekomen waar kinderen 2,6 keer vaker astma krijgen dan gemiddeld. Het gaat om de regio's Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland (vlakbij Amstelland), Rotterdam-Rijnmond en Flevoland.

De exacte oorzaken van de zware astma is geen onderzoek gedaan. Er is wel een vervolgonderzoek gestart naar welke oorzaken in een gezinssituatie astma kunnen verergeren.

Met deze astmatest voor peuters kunnen kinderen al op 2-jarige leeftijd gediagnosticeerd worden:

Astma-peutertest zorgt voor vroegsignalering astma
1:50

Astma-peutertest zorgt voor vroegsignalering astma

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.