Deze vijf plekken zijn astma-hotspots voor jonge kinderen

Kinderen die opgroeien in bepaalde regio's hebben een grotere kans om een ernstige vorm van astma te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Amsterdam UMC. Het gaat om kinderen die in een huurwoning wonen, een migratieachtergrond hebben en opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Uit het onderzoek zijn vijf zogeheten hotspots naar voren gekomen waar kinderen 2,6 keer vaker astma krijgen dan gemiddeld. Het gaat om de regio's Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland (vlakbij Amstelland), Rotterdam-Rijnmond en Flevoland.

De exacte oorzaken van de zware astma is geen onderzoek gedaan. Er is wel een vervolgonderzoek gestart naar welke oorzaken in een gezinssituatie astma kunnen verergeren.

Met deze astmatest voor peuters kunnen kinderen al op 2-jarige leeftijd gediagnosticeerd worden: