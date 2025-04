Carola in de knel: opvang stopt voor tweeling die volledig afhankelijk is

Met de sluiting van woon- en logeerhuis Merakel in Lutjebroek is er een groot probleem ontstaan voor de ouders van kinderen met een meervoudige beperking. Deze kinderen logeren of verblijven af en toe een paar dagen in het huis, maar vanaf half mei is dit afgelopen. Voor de ouders is het heel belangrijk om af en toe bij te kunnen tanken van de zware zorgtaken voor hun vaak zeer ernstig gehandicapte kind. De op handen zijnde sluiting is voor deze ouders een heel groot drama.

Carola Punt heeft vier kinderen: een tweeling van 9 jaar oud, een zoon van 19 met autisme en een zoon van 23. "De tweeling heeft syngap syndroom, geestelijk en lichamelijk een achterstand in combinatie met epilepsie. Ze kunnen niet praten, lopen of zelfstandig eten."

Een keer per maand gaan ze een weekend naar Merakel, maar dat gaat vanaf mei niet meer. "Merakel is heel belangrijk voor ons gezin. Je wil af en toe ook iets met je partner en ook je andere kinderen hebben aandacht nodig", vertelt Carola.

Ook Sandra's zoon Rick van 15 jaar oud maakt gebruikt van het logeerhuis. "Hij kan niet alleen blijven, dus voor ons gezin is het fijn als we soms onze handen vrij hebben." Sandra is op zoek naar een nieuwe plek na het nieuws van Merakel, maar "overal zijn er wachtlijsten".

Niet langer veilig

"We begrijpen dat het sluiten van Merakel veel impact heeft op kinderen, ouders en gezinnen. Het is een moeilijk en verdrietig besluit. Ook wij hadden het graag anders gewild", laat Esdégé-Reigersdaal in een reactie weten. "Merakel sluit omdat het gebouw – een oude pastorie – niet langer geschikt is om veilige en goede zorg te bieden. We kunnen de veiligheid van de kinderen niet meer garanderen."

Op dit moment krijgen 44 kinderen zorg bij Merakel, aldus de organisatie. "Voor kinderen die verblijf en dagbesteding krijgen, is een nieuwe plek gevonden binnen Esdégé-Reigersdaal. Voor de andere vormen van opvang zoeken we samen met ouders naar een passende oplossing, ook bij andere organisaties. Elke situatie is anders, daarom kijken we per kind wat het beste past."