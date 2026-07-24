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Artsen waarschuwen: meer kinderen lopen brandwonden op in zomervakantie

Zorg

Vandaag, 22:30

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Steeds meer kinderen lopen in de zomervakantie brandwonden op. Brandwondencentra zien in deze periode een duidelijke toename van jonge patiënten. Volgens artsen komt dat niet alleen door barbecues of open vuur, maar vooral doordat kinderen thuis en op vakantie vaker in onverwachte situaties terechtkomen.

Dat ondervond ook Sophie Ousri. Haar jonge dochter Elodie raakte in het najaar van 2025 ernstig gewond toen ze aan een tafelkleed trok en een kop hete thee over zich heen kreeg. Twintig procent van haar lichaam verbrandde. Elodie belandde op de intensive care en lag langere tijd in het ziekenhuis. "Dit was echt een enorm traumatische ervaring".

Extra risico's

Brandwondenarts Imke Lucas van het Maasstad Ziekenhuis herkent de toename van brandwonden bij kinderen in de vakantieperiode. Volgens haar zorgen veranderde dagelijkse routines thuis en onbekende situaties op vakantie voor extra risico's. "Niet alleen de traditionele vakantiedingen als barbecues en kampvuren zorgen voor deze verwondingen. Ook hete glijbanen en autostoeltjes kunnen brandwonden veroorzaken."

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Door Redactie Hart van Nederland

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