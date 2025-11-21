Anorexiahuis voor jongeren opent in Arcen: 'Herstellen doe je niet alleen in een behandelkamer'

In Nederland krijgen elk jaar ruim 1700 jongeren de diagnose anorexia. Veel van deze jongeren vallen door hoge wachttijden bij GGZ-instellingen dikwijls tussen wal en schip. Mensen die er wel tussen weten te komen, krijgen volgens ervaringsdeskundigen niet altijd een passende behandeling. Daarom opent Isabelle Plasmeijer, zelf ervaringsdeskundige, een kleinschalig herstelhuis in het Limburgse Arcen, waar patiënten écht tot rust kunnen komen. “Herstellen doe je niet alleen in een behandelkamer, maar in het gewone leven.”

Volgens Plasmeijer, directrice van het nieuwe Recovery House in Arcen, is het belangrijk dat deze mensen worden opgevangen in een warme omgeving waar dag en nacht begeleiding beschikbaar is en waar ze bovenal met veel begrip worden behandeld. Heel anders dan een constant ziekenhuisbed dus.

Aandacht voor de oorzaak

Een plek als deze is geen overbodige luxe, pleit Plasmeijer. "Bij sommige GGZ-instellingen is er een wachttijd van negen maanden. Overleef je dat als je anorexia hebt, of boulimia, en je dagelijks spuugt? Of constant in een eetbui verwikkeld zit? Nee."

Bovendien wordt de aandacht bij de GGZ volgens Plasmeijer vaak gevestigd op symptoombestrijding, en daar gaat het mis. "Ze willen dat iemand zo snel mogelijk herstelt in gewicht, zonder echt stil te staan bij de functie van de eetstoornis." Eerst aankomen dus, terwijl dat om verschillende redenen juist heel moeilijk is om consequent te bewerkstelligen. "Ook al heeft iemand dus ondergewicht, beginnen wij toch eerst met psycho-educatie, uitleg, helpen bij traumaverwerking en dingen echt aangaan", aldus Plasmeijer.

In bovenstaande video vertelt ervaringsdeskundige Iva hoe deze methode haar heeft geholpen bij haar herstel.