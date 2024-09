Ambulances met loeiende sirenes door Haagse straat voor afscheid collega

Het was vrijdagochtend even schrikken voor buurtbewoners op de Maartensdijklaan in Den Haag. Ineens stond hun straat vol met ambulances. Maar de schrik was het grootst voor één specifieke bewoner.

Al de ambulances kwamen namelijk met loeiende sirenes speciaal voor haar. Ze werd opgehaald voor haar laatste werkdag voordat ze met pensioen zal gaan. Op een van de ambulances hing een groot doek met de tekst 'Mo met pensioen'.

Nadat ze even was bijgekomen, mocht ze plaatsnemen op haar oude, vertrouwde plekje. Hierna vertrokken alles ambulances weer. Dit ging natuurlijk weer gepaard met gillende sirenes.