'Alarm om wildgroei tattooverwijdering: risico’s groot'

Zorg

Vandaag, 08:12 - Update: 2 uur geleden

De branchevereniging voor huidtherapeuten slaat alarm over de snelle groei van tattooverwijderklinieken in Nederland. Door het ontbreken van duidelijke regels kan vrijwel iedereen laserbehandelingen uitvoeren, wat leidt tot ernstige complicaties zoals brandwonden en blijvende littekens.

Bijna een miljoen Nederlanders heeft spijt van een tatoeage, schrijft de krant. Vooral jongeren zijn achteraf niet blij met hun keuze: ruim een derde van de 18- tot 24-jarigen zou een tattoo liever niet gezet hebben, blijkt uit onderzoek van VWS en RIVM. Het aantal tattooverwijderpraktijken verdubbelde in zeven jaar van 96 naar 187. In steden als Rotterdam nam het aantal klinieken fors toe.

De branchevereniging ziet steeds meer problemen door ondeskundig gebruik van lasers. Er is geen verplichte registratie en geen controle op apparatuur, waardoor consumenten nauwelijks kunnen beoordelen of een kliniek veilig werkt.

Meldpunt

Om de risico’s zichtbaar te maken is een meldpunt geopend. Het doel is om structurele problemen aan te tonen en strengere regels af te dwingen. Deskundigen benadrukken dat tattooverwijdering tijd en kennis vereist en adviseren consumenten om zorgvuldig onderzoek te doen voordat zij een behandeling starten.

