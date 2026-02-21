Volg Hart van Nederland
'Agressie in thuiszorg verdubbeld: hulpverleners krijgen alarmknop'

Zorg

Vandaag, 08:20 - Update: 3 uur geleden

Thuiszorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie achter de voordeur. Het aantal meldingen is in vier jaar bijna verdubbeld. Zorgorganisatie Tzorg grijpt nu in en geeft medewerkers een alarmknop. Dat meldt het AD.

In maart 2022 ging het om 185 meldingen van agressie bij Tzorg in een halfjaar. Twee jaar later waren dat er 241 en inmiddels loopt het aantal richting de 300.

Volgens Tzorg-directeur René Akkermans kampen veel cliënten met psychische problemen of een verslaving. "Hun gedrag is daardoor onvoorspelbaar", zegt hij tegen het AD. Vooral zorgcoördinatoren lopen risico. Zij voeren intakegesprekken en krijgen als eerste te maken met boze of gefrustreerde cliënten. In het afgelopen halfjaar kreeg 24 procent van hen te maken met agressie.

Voor Akkermans is de maat vol. Zorgcoördinatoren krijgen daarom een alarmknop. Drukken zij daarop, dan kunnen collega's op afstand meeluisteren. Wie de knop langer indrukt, schakelt direct 112 in.

Door Redactie Hart van Nederland

