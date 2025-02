ADHD-testen nemen toe: ‘Mensen herkennen zich in TikTok-filmpjes’

Steeds meer jongeren en vrouwen laten zich testen op ADHD, meldt het Brabants Dagblad. Vooral in studentensteden groeit het aantal aanvragen. Volgens zorgverzekeraar CZ komt dat deels door filmpjes op sociale media, waarin kenmerken als impulsiviteit en moeite met plannen worden genoemd.

Filmpjes op platforms als TikTok en Instagram laten zien dat je misschien ADHD hebt als je impulsief bent, tijd niet kunt inschatten of rusteloos slaapt. Huisartsen merken dat patiënten hierdoor vaker zelf al denken dat ze ADHD hebben.

Doorverwezen

Maar als iedereen doorverwezen wordt naar de GGZ om zich te laten testen, wordt het daar nog drukker en wordt er geen schifting gemaakt in wie er écht hulp nodig heeft, zegt de zorgverzekeraar tegen de krant. De wachttijden bij ADHDcentraal zijn al tussen de 8 en 53 weken.

Daarom biedt CZ nu een online screening aan, zodat sneller duidelijk wordt wie echt hulp nodig heeft. Uit de online screening lijkt dat veel mensen toe kunnen met kortdurende hulp, waardoor zij sneller geholpen kunnen worden. "Het is de bedoeling dat we alle mensen helpen, zonder dat de druk op de wachtlijsten toeneemt. Dat werkt, zien we nu", aldus de zorgverzekeraar.

Deskundigen benadrukken dat het herkennen van symptomen via sociale media niet automatisch betekent dat iemand ADHD heeft. Een medische diagnose is complex en vraagt om professioneel onderzoek.