Meer 65-plussers op spoedeisende hulp na valpartij

Zo'n 124.000 65-plussers belandden vorig jaar na een val op de spoedeisende hulp. Dat komt neer op gemiddeld één oudere per vier minuten. Bij 78 procent was sprake van ernstig letsel, blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL.

Het aantal SEH-bezoeken na een val lag hoger dan in 2024. Toen ging het om 119.000 bezoeken. In tien jaar tijd is het aantal 65-plussers dat door een val ernstig gewond raakte met 16 procent gestegen. Bij 65- tot en met 74-jarigen was de stijging met 18 procent het grootst.

De cijfers van de spoedeisende hulp laten volgens VeiligheidNL maar een deel van alle valpartijen zien. Jaarlijks valt een derde van alle 65-plussers, ongeveer één miljoen Nederlanders. Onder 85-plussers gaat het om 60 procent. En juist die groep groeit door de vergrijzing: er komen niet alleen meer 65-plussers bij, ook het aantal zeer oude mensen neemt toe.

Oproep aan 65-plussers

VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roepen ouderen tijdens de Valpreventieweek op hun valrisico te testen. Die week loopt van 28 september tot en met 4 oktober.

65-plussers kunnen online een test doen. Ook bezoekt de 'Ik sta sterk brigade' verschillende plekken in Nederland, waar ouderen met een balanstest kunnen ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan.