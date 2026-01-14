Volg Hart van Nederland
Zuidelijke provincies trekken aan bel over ongelijke verdeling rijksmusea

Gisteren, 22:29

Van de ruim 260 miljoen euro subsidie die jaarlijks naar de rijksmusea gaat, komt geen cent terecht in de zuidelijke en noordoostelijke provincies. De zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg slaan daarom de handen ineen. Zij vinden dat het aantal rijksmusea én de bijbehorende subsidie oneerlijk zijn verdeeld over Nederland.

Van de 31 rijksmusea liggen er 24 in de Randstad. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Drenthe en Groningen vallen volledig buiten de boot. Dat is niet eerlijk, vinden de provincies. Volgens hen draagt iedere provincie bij aan het verhaal van Nederland en verdient die daarom ook steun vanuit het Rijk. Nederlands erfgoed bevindt zich namelijk niet alleen in de Randstad.

Het Noordbrabants Museum bezit bijvoorbeeld werken van Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch. "De focus van rijksmusea ligt in het midden van het land. Je zou bijna denken dat er daardoor geen erfgoed onder die grens ligt, maar dat is zeker niet het geval", zegt directrice Jacqueline Grandjean.

"En dat terwijl zij geen erkenning krijgen, geen subsidie. Ik vind het een systeemfout." Volgens haar zou er juist ook in andere delen van het land verbinding moeten kunnen ontstaan door de komst van een rijksmuseum.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben een dringende oproep gedaan aan de Tweede Kamer. Ze willen een minder scheve verdeling en per provincie minstens één rijksmuseum. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de erfgoedbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

OCW laat weten het ongemak over de ongelijke verdeling van de zogeheten rijksmusea te begrijpen. Volgens het ministerie bestaan er andere landelijke subsidiestelsels voor culturele instellingen, waarmee wordt bijgedragen aan het publieksbereik van musea in deze regio's. Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag in te dienen om een rijksmuseum te worden.

Door Redactie Hart van Nederland

