Stichting laat zieke kinderen even alles vergeten met rondvlucht

Stichting Hoogvliegers doet het al bijna 20 jaar: zieke of gehandicapte kinderen een dagje hun zorgen laten vergeten met een rondvlucht boven Nederland. Veel kinderen hebben nog nooit gevlogen. Door hun aandoening en de vele ziekenhuisbezoeken hebben ze vaak veel aan hun hoofd. Hoe mooi is het dan om dat even te vergeten, hoog in de lucht, met uitzicht over Nederland.

De 8-jarige Nikita gaat voor het eerst mee. Haar moeder is alleenstaand en heeft geen geld om met het vliegtuig op vakantie te gaan. De oudere broer en zus van Nikita zijn al eens mee geweest en nu mag zij eindelijk ook vliegen. Door haar bloedstollingsziekte mist ze veel school door ziekenhuisbezoeken. Haar moeder Sandra gunt haar een dagje zonder zorgen. "Ze wilde heel graag in een echt groot vliegtuig. En nu gaat dat gebeuren. Ze vindt het echt heel leuk maar ook spannend."

Ook voor de 14-jarige Reijer is het een bijzondere dag. Hij is helemaal gefascineerd door alles wat met vliegen te maken heeft. Het is niet de eerste keer dat hij in een vliegtuig zit, maar ook buiten vakanties om is hij vaak met zijn vader op Schiphol te vinden. Het liefst zou hij piloot worden, maar door zijn verstandelijke beperking zit dat er niet in. Daarom richt hij zich nu op werk als bagage- of platformmedewerker.