VIDEO: youtuber Mark ontdekt lichamen in verlaten mortuarium: 'Holy fuck'

Youtuber Mark Rolaff, bekend als MarkBenIk, gaat voor zijn video's wekelijks naar verlaten plekken. Afgelopen maandag besloot hij een verlaten mortuarium in België te bezoeken met een vriend. Eenmaal daar bleken hij en zijn maatje niet alleen: er lagen volgens Mark nog lichamen in de koelcel. In bovenstaande video zie je de beelden.

In de video is te zien hoe Mark en zijn vriend verschillende koellades in het mortuarium openmaken, en dan opeens mogelijk een lichaam vinden. "Holy fuck, er ligt gewoon iemand in", zegt hij. En inderdaad, als ze de deur opentrekken ligt er iets in een witte zak. Ze maken de zak verder niet open uit respect naar de nabestaanden. De beelden zijn ook geblurd.

Gemengde verhalen

Een lugubere vondst dus. "We hebben er wel nog van kunnen slapen gelukkig", vertelt Mark tegen Hart van Nederland. "De adrenalinekick was wel vet, maar ik denk er ook nog steeds aan."

Hier zie je de hele video:

"In de dossiers die wij vonden, ging de laatste terug naar 2019. Dus het is al wel even dicht", legt Mark uit. Over waarom het mortuarium niet meer in gebruik is, is veel onduidelijkheid. Doordat het gebouw leeg is en er geen bordjes met 'verboden toegang' of 'privéterrein' hangen en de deuren en ramen open zijn, mag Mark gewoon naar binnen, zegt hij zelf. Waarschijnlijk gaat het om een locatie net over de Belgische grens met Nederland.

"In onze gemeenschap van urbexers (de naam voor mensen die verlaten gebouwen bezoeken en daar foto's of video's van maken, red.) horen we gemengde verhalen over waarom deze locatie is gesloten. Er zou een terugname van patiënten zijn. Er zou ook asbest binnen zijn, dus het pand kan ook gesloopt gaan worden."

Afgesloten

De mogelijke lijkvinding, net als het aantreffen van lichaamsdelen op sterk water, heeft hij niet bij instanties gemeld. "Ik heb begrepen dat de lichamen waarschijnlijk werden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dus worden ze niet gemist. Al twijfel ik er nog steeds over."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Na hem zijn andere urbexers naar binnen gegaan, die wel de lijkzak hebben opengemaakt. "Voor mij is dat geen doel. Ik wil mijn kijkers, waar ook een jonger publiek bij zit, alleen laten zien hoe bijzonder het is om op dit soort plekken te zijn. Dus het hoeft van mij allemaal niet zo gruwelijk."

In de reacties op de YouTube-video wordt gesuggereerd dat de locatie inmiddels gesloten is en er forensisch onderzoek wordt gedaan. Volgens de universiteit van Luik zou het gebouw nooit verlaten zijn geweest en is er een politieonderzoek gestart naar de "niet toegestane inbraak en het filmen op deze locatie".

Hart van Nederland heeft contact gezocht met de Belgische politie. Ook de gemeente is gevraagd om een reactie, maar deze heeft de redactie nog niet gekregen.