Word jij de nieuwe Harry Potter? Veelbekroond toneelstuk in 2026 naar Nederland

Het veelbekroonde toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child komt naar Nederland. Dat heeft Stage Entertainment maandag bekendgemaakt. Het stuk wordt in 2026 voor het eerst opgevoerd, maar wanneer de première is en in welk theater de Nederlandse versie van The Cursed Child te zien is, wordt later onthuld.

Harry Potter is ook in Nederland erg populair. De Harry Potter Experience in Nijmegen trok twee jaar geleden boven alle verwachtingen duizenden bezoekers uit het hele land, zo is te zien in bovenstaande video.

The Cursed Child was in 2016 voor het eerst te zien in Londen. De show, die aanvankelijk uit twee delen bestond, is het achtste deel in de Harry Potter-reeks en het vervolg op de razend populaire boekenserie over de tovenaarsleerling. Het verhaal, geschreven door J.K. Rowling, Jack Thorne en John Tiffany, speelt zich negentien jaar na het originele verhaal af en volgt een nieuwe generatie die voor het eerst naar toverschool Zweinstein gaat.

De voorstelling was door de jaren heen al te zien in onder meer New York, Hamburg, Tokio en Chicago. Wereldwijd zijn er al meer dan 11 miljoen tickets verkocht. De show won bovendien talloze prijzen waaronder negen Laurence Olivier Awards en zes Tony Awards. Stage Entertainment gaat vanaf maandag op zoek naar acteurs voor de Nederlandse versie van The Cursed Child. Op de website van het theaterbedrijf is een oproep geplaatst om auditie te doen.

Hart van Nederland/ANP