Willem heeft met zijn Ferrari-verzameling een uniek wereldrecord te pakken

Willem Post uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs heeft een bijzonder wereldrecord te pakken: de grootste collectie Ferrari-kunst ter wereld. Zijn woning is een kunstwerk op zich, gevuld met meer dan honderd unieke Ferrari-rode objecten, van adelaars tot paarden met motorblokken.

Zijn huis ademt de Italiaanse sportwagen, en dat alles met Willems kunstige draai eraan. "Ferrari is altijd mijn grote passie geweest. Als jongen was ik al fan", vertelt Post tegen Hart van Nederland. Tijdens de coronacrisis besloot hij zich te storten op kunst. "Ik wilde iets doen wat niemand anders doet op de wereld," zegt hij. En dat is hem zeker gelukt.

Wereldrecord

Het idee voor zijn wereldrecord ontstond vervolgens toevallig. "We waren in Spanje toen iemand zei dat ik met mijn collectie voor een record moest gaan," legt Post uit. "Toen heb ik de stap gezet. De jury die langskwam, stond versteld. Ze zeiden dat ze in 20 jaar nog nooit zo’n wereldrecord hadden gezien. Dat vind ik bijna nog mooier dan de wereldtitel", vertelt hij.

Inmiddels heeft Post zijn collectie uitgebreid naar bijna 180 kunstwerken. Wat het extra bijzonder maakt, is dat hij veel van zijn kunst maakt van gerecycled materiaal. "Mensen gooien prachtige dingen weg. Ik haal materialen bij de kringloop, zoals oude schilderijlijsten. Ik maak er dan weer iets moois van."

Zijn volgende projecten zijn al in de maak, zoals een Ferrari-tas van kristallen en sleutelhangers. "Ik wil mensen ook laten nadenken over duurzaamheid. Alles wat ik maak, heeft een verhaal", aldus de kunstenaar.