Verloederd kerkhof werd missie van Lute: nu stopt hij niet meer met schoonmaken

Wat begon met ergernis over een verloederd kerkhof, groeide uit tot een jarenlange missie. Al 14 jaar lang knapt Lute van der Bult met een groep vrijwilligers de grafstenen op van de oude begraafplaats in Beilen. Deze week zijn de laatste drie stenen aan de beurt. Maar stoppen? Dat is geen optie.

"Het is eigenlijk heel bijzonder hoe dit allemaal is ontstaan", vertelt Lute tegen Hart van Nederland. "Ik had destijds een baan in een seniorenflat tegenover het oude kerkhof in Beilen. Vanaf mijn werk zag ik hoe het daar steeds verder verloederde. Het kerkhof stond mooi in bloei, maar aan de graven werd niets meer gedaan. Toen dacht ik: als ik met pensioen ga, dan wil ik daar iets mee doen."

Enkele maanden later was hij bij een vergadering van de gemeente en de historische vereniging. "Daar kreeg ik te horen dat er plannen waren om alles wat er niet uitzag binnen 5 jaar te ruimen en het terrein te veranderen in een grasveld, puur voor het onderhoud. Toen dacht ik: 'Nou, dan zullen jullie mij eerst moeten ruimen!'"

'Gewoon begonnen'

Dat was het begin van iets groters. "Ik heb mijn plannen gedeeld, en ineens kwamen er vijf of zes mensen naar me toe die wilden helpen. Toen zijn we maar gewoon begonnen. We pakten een vervallen graf op, knapten het op, en vanaf toen gingen we elke donderdagmiddag aan de slag."

'De schoonmaak' is bijna klaar, maar dat betekent niet het einde van het opknappen. "We moeten nog drie stenen doen. Maar ook al zijn we straks klaar, stoppen doen we niet. We beginnen gewoon weer van voren af aan. Het is belangrijk om dit in stand te houden. Het is tenslotte het eerste officiële kerkhof van Beilen."