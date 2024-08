Ondernemer maakt excuses nadat zijn reactie op slechte recentie viral gaat: 'Volumineuze, bourgondische vrouw'

De uitbater van een strandtent in Bergen op Zoom heeft via Google Reviews zijn excuses aangeboden tegen een vrouw die hij in een eerdere reactie meerdere keren beschreef als een 'volumineuze Bourgondische vrouw' of als iemand met overgewicht. Nadat de review en de oorspronkelijke reactie van de uitbater viral gingen kwam er een storm van kritiek op de man.

Vivian K. bezocht het restaurant Saus Aan 't Water in Bergen op Zoom en uitte haar teleurstelling in een Google-review. Ze beklaagde zich over de prijs-kwaliteitverhouding: "Echt ongelooflijk duur restaurant. Voor een portie poffertjes betaal je €10,-. Voor een klein kopje champignonsoep €9,50 en voor een beetje brood erbij ook nog extra betalen. Prijs/kwaliteit verhouding zeker niet in balans."

Niet eens met kritiek

De eigenaar van SAUS was het duidelijk niet eens met haar kritiek en schreef een reactie die veel wenkbrauwen deed fronsen. Hij schreef onder andere: "Wij ontvingen u als volumineuze, bourgondische vrouw op ons hippe sexy terras. Let gewoon een beetje op jezelf dan komt het met jou over een jaar of 2 ook goed." Dit bericht werd massaal gedeeld en leidde tot verontwaardigde reacties.

Op Dumpert leidde de reactie van de eigenaar tot een stortvloed aan kritiek. Gebruikers noemden de reactie 'schandalig', 'dom', en 'onbeschoft'. Naast de ergernis over de vele typfouten in het bericht, konden velen niet bevatten hoe de eigenaar zo’n reactie kon plaatsen. "Dit is gewoon kansloos", reageerde iemand. Een ander vond de eigenaar een "domme onbeschofte boer."

Imagoschade

Het incident heeft het imago van restaurant SAUS Aan ‘t Water flink geschaad. Of dit ook het imago van de eigenaar verder zal schaden, moet nog blijken. Voor de camera van Dumpert reageert hij: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij. We hebben nooit de bedoeling gehad om een persoon of een groepering expres te beledigen."

Ook laat hij weten dat hij al bedreigingen heeft ontvangen: "Mensen slaan nu wel heel erg door."