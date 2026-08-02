Door enorme populariteit van film The Odyssey vliegen boeken over toonbank

Duizenden leesliefhebbers die hun ogen uitkijken, honderden kraampjes volgepropt met stapels boeken en tientallen ondernemende verkopers die hun tweedehands geschreven werken voor een mooi prijsje hopen te slijten: dat kan enkel en alleen de Deventer Boekenmarkt zijn.

Het is de grootste jaarlijkse boekenmarkt van Europa, die ieder jaar plaatsvindt op de eerste zondag van augustus. Zoals elk jaar zijn bepaalde boeken extra in trek. Zo merken boekenverkopers dat onder meer The Odyssey zeer populair is.

Waar gaat de boekenmarktbezoeker dit jaar zoal naar op zoek? Dat zie je in bovenstaande video.