Ook ineens zo veel verjaardagen in de agenda staan? Zo zit dat

Heb je ook het gevoel dat je deze periode ineens heel veel verjaardagen in de agenda hebt staan? Dat kan kloppen, want september is de maand dat opvallend veel mensen jarig zijn. Vooral de tweede helft van september worden veel kaarsjes uitgeblazen.

Dat heeft alles te maken met dat het precies negen maanden na de feestdagen is. En tijdens deze donkere, feestelijke dagen kruipen mensen toch nét wat dichter tegen elkaar aan. Gevolg: een geboortegolf in september.

Misschien wel de meest bijzondere dag om jarig te zijn, is schrikkeldag. Baby Yash kwam dit jaar op die dag ter wereld:

0:53 Baby Yash geboren op schrikkeldag

Piekdag

In de tweede helft van september zijn er gemiddeld bijna 43.000 mensen per dag jarig. De piekdag ligt op 30 september, dan zijn de meeste mensen in Nederland jarig. Vooral jongeren tot 25 jaar zijn in september jarig, terwijl 75-plussers vaker in maart en mei geboren zijn. De minste mensen zijn jarig in december.

Waar vroeger veel geboortes in het voorjaar plaatsvonden, is dat nu verschoven naar de nazomer. Onderzoekers vermoeden dat de pil, die in de jaren zestig werd ingevoerd, hieraan heeft bijgedragen. Daardoor werd het plannen van zwangerschappen makkelijker.